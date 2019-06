Damrak stijgt op Tweede Pinksterdag

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. Beleggers reageerden opgelucht op de opschorting van de Amerikaanse importtarieven op Mexicaanse goederen. De beurshandel verliep verder relatief rustig. In verband met Tweede Pinksterdag zijn de financiële markten in Frankfurt, Luxemburg, Kopenhagen, Oslo, Wenen en Zürich gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de plus op 552,78 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 757,33 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent. De hoofdindex in Milaan won eveneens 0,4 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Telecomconcern KPN en levensmiddelenconcern Unilever waren de enige dalers met verliezen van 0,2 procent. In de MidKap ging chipbedrijf Besi aan kop met een plus van 3,5 procent. Financieel dienstverlener Intertrust stond onderaan met een min van 0,6 procent.