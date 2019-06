Aldi stopt gratis plastic tasjes voor fruit

Aldi gaat stoppen met gratis plastic tasjes voor fruit en groente. De discounter vraagt voortaan 1 eurocent per tasje om zo het gebruik van plastic terug te dringen. Aldi is naar eigen zeggen de eerste grote supermarktketen in Nederland die deze maatregel neemt.

Bovendien worden de zakjes voortaan gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. In het najaar introduceert Aldi een herbruikbare groente- en fruitzak. ”We hopen dat onze klanten uiteindelijk gaan kiezen voor de herbruikbare groente- en fruitzak. Dit heeft bij meermalig gebruik de minste impact op ons milieu”, aldus een verklaring van het bedrijf.

Overigens is het niet duidelijk wanneer de stap daadwerkelijk wordt gezet. Een woordvoerster namens Aldi zei dat het in ieder geval dit jaar zal zijn.

Vorig jaar stopte Aldi al met de verkoop van eenmalige plastic boodschappentassen. Klanten kunnen alleen nog herbruikbare draagtassen kopen. Volgens het bedrijf is hiermee al meer dan 200.000 kilo plastic bespaard.