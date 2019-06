Kostenbesparing prioriteit KLM ondanks groei

Het omlaag brengen van de kosten blijft de belangrijkste opgave waar luchtvaartmaatschappij KLM voor staat. Dat meldde topman Pieter Elbers in een reactie op de vervoerscijfers over mei. Dat er de voorbije maand op jaarbasis 4,6 procent meer passagiers aan boord stapte van een KLM-vlucht noemde hij een mooi resultaat. Maar hij wees direct op de oplopende kosten, zoals de brandstofrekening en de opbrengsten die onder druk staan.

KLM verwelkomde in mei bijna 3,2 miljoen mensen aan boord van hun toestellen. De passagiersgroei was met name te zien op bestemmingen in Europa en Noord-Afrika, Noord-Amerika en Aziƫ. Ook zaten vliegtuigen in doorsnee iets voller omdat de capaciteit iets minder hard steeg dan de passagiersstroom. Al met al zaten KLM-vliegtuigen voor 88,5 procent vol. Dat was een jaar eerder 87,6 procent.

De vrachtdivisie van KLM vervoerde 1,7 procent meer vracht dan een jaar eerder. De laadruimten van de vliegtuigen zaten wel iets minder vol. Nog altijd werd een derde van de capaciteit niet benut.