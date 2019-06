AEX opent in het rood

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag in het rood geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen met verliezen. Beleggers besloten wat gas terug te nemen na de opmars van de afgelopen dagen. De blik bleef vooral gericht op het handelsconflict tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China, die niet warm lijken te lopen om de strijdbijl te begraven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de min op 555,32 punten. De MidKap bleef vlak op 769,64 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

TKH Group steeg 4,8 procent bij de middelgrote bedrijven. Het technologiebedrijf verhoogde voorafgaand aan een beleggersdag zijn doelstellingen voor de middellange termijn. Ook breidt TKH het desinvesteringsprogramma flink uit. Roestvrijstaalproducent Aperam profiteerde van een adviesverhoging door Goldman Sachs en won 2,3 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway, die op 24 juni naar de AEX promoveert, klom 0,8 procent.