Banken onthullen eerste geldmaat

ABN AMRO, ING en de Rabobank hebben de eerste uniforme geldautomaat onthuld, die geldmaat heet. De onthulling in Soest was het startschot voor de stapsgewijze invoering van de knalgele automaten in heel Nederland.

De drie grootbanken kondigden vorig jaar al aan hun eigen automaten te vervangen met één uniforme variant, die wordt beheerd door de organisatie Geldmaat. Door afnemend gebruik van contant geld wordt de toelevering van geldautomaten relatief duurder. Een efficiëntere inrichting van het netwerk van automaten moet contant geldverkeer betaalbaar houden.

Onder Geldmaat worden daarom ‘boventallige’ geldautomaten weggehaald. Dat zijn bijvoorbeeld automaten die in stadscentra vlak bij exemplaren van een concurrent staan. Naast dit “ontdubbelen” worden ook op nieuwe locaties geldautomaten geplaatst.

Geldmaat is het voormalige Geldservice Nederland. Dat samenwerkingsverband van ING, ABN AMRO en Rabobank beheert en onderhoudt sinds 2011 de geldautomaten van de banken.