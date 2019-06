Brussel verwacht akkoord over strafbank Italië

EU-commissaris Pierre Moscovici verwacht dat de Eurogroep snel instemt met een strafprocedure tegen Italië vanwege het overtreden van de Europese begrotingsregels. De EU-ministers van Financiën zijn donderdag en vrijdag in Luxemburg bijeen. “Laten we geen tijd verliezen”, aldus Moscovici. “Ik verwacht dat de Eurogroep de balans opmaakt en instemt met ons oordeel dat een buitensporigtekortprocedure tegen Italië gerechtvaardigd is.”

Tot de strafprocedure daadwerkelijk in gang is gezet, blijft de Europese Commissie “in dialoog” met Rome over te nemen maatregelen. “De Italiaanse staatsschuld is een van de hoogste ter wereld. Dat nemen we heel serieus”, zei Moscovici in Brussel. “De 65 miljard euro aan rente alleen al is even groot als de onderwijsbegroting.”

Een land dat in de buitensporigtekortprocedure (btp) komt, krijgt een bepaalde tijd om de zaak weer op orde te krijgen. Als een lidstaat de aanbevelingen in de wind slaat kan een boete volgen van 0,2 procent van het bbp (3,5 miljard in het geval van Italië), maar zover is het nog nooit gekomen.

Ook Nederland heeft in een btp gezeten, van 2009 tot 2013. De Eurogroep zal naar verwachting deze week instemmen om Spanje na tien jaar van de strafbank af te halen.