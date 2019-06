‘Chatdienst Slack tot wel 17 miljard waard’

Aan Slack hangt bij zijn aanstaande beursgang op 20 juni in New York mogelijk een prijskaartje van 16 miljard tot 17 miljard dollar. Dat meldden ingewijden rond de chatdienst, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers.

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Aan Slack hangt bij zijn aanstaande beursgang op 20 juni in New York mogelijk een prijskaartje van 16 miljard tot 17 miljard dollar. Dat meldden ingewijden rond de chatdienst, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers.

