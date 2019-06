‘Deel productie Nintendo weg uit China’

Het Japanse computerspelletjesbedrijf Nintendo verhuist een deel van de productie van zijn spelcomputer Switch uit China naar andere landen in Azië, om zo de impact van Amerikaanse heffingen tegen China te verzachten.

Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden in de toeleveringsketen van Nintendo. Daarmee zou Nintendo het voorbeeld volgen van andere producenten die actief zijn in China. Zo zei het Taiwanese technologieconcern Foxconn eerder deze week klaar te staan om de assemblage van iPhones voor Apple uit China te verplaatsen als dat nodig zou zijn.

Het Japanse Sharp, gecontroleerd door Foxconn, meldde vorige week dat het productie van personal computers uit China naar Taiwan of Vietnam wil verhuizen.