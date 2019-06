Fastned wil tot 30 miljoen ophalen op beurs

Fastned wil 27,3 miljoen tot maximaal 30 miljoen euro ophalen met de uitgifte van certificaten bij zijn beursgang. De datum voor de notering in Amsterdam is in verband met de uitgifte van de nieuwe stukken een weekje opgeschoven naar 21 juni, zo laat topman en mede-oprichter van het snellaadstationbedrijf Michiel Langezaal weten aan ANP.

In totaal worden er maximaal 3 miljoen certificaten voor aandelen uitgegeven. Houders krijgen daarmee indirect stemrecht. Aanvankelijk was het volgens Langezaal de bedoeling puur een notering aan te vragen voor de verhandelbaarheid van aandelen. Nu wordt ook gekozen voor de uitgifte van nieuwe stukken, zodat de opbrengsten daarvan kunnen worden aangewend voor verdere uitbreiding van het netwerk.

De certificaten worden aangeboden voor een prijs van 10 euro per stuk en zullen ongeveer 18,4 procent van het totale aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Dat kan oplopen tot 20,3 procent bij volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie.

Langezaal en mede-oprichter Bart Lubbers zullen zelf geen aandelen verkopen. Volgens Langezaal willen ze daarmee het vertrouwen benadrukken in de verwachte groei van Fastned vanwege de enorme opmars van elektrisch rijden.