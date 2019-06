‘Licht lagere opening op Wall Street’

De Amerikaanse aandelenbeurzen openen woensdag waarschijnlijk licht lager. Beleggers blijven gespitst op nieuwe ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De twee economische grootmachten lijken nog niet warm te lopen voor een topontmoeting tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping, om het aanhoudende conflict tot een einde te brengen. Ingewijden in Peking en Washington verklaren dat er, met de G20-top in Japan voor de deur, nauwelijks voorbereidingen worden getroffen.

Tesla weet de schijnwerpers op zich gericht en ging voorbeurs omhoog. Topman Elon Musk zei tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat de elektrische autobouwer mogelijk meer fabrieken gaat bouwen in China. Ook weersprak hij zorgen over een teruglopende vraag naar de bolides van de onderneming.

Ook Medidata Solutions kan bewegen. Het bedrijf, dat zich bezighoudt met software op medisch gebied, wordt overgenomen door het Franse Dassault Systèmes voor 5,8 miljard dollar.

Speelgoedfabrikant Mattel ging in de voorbeurshandel flink omhoog. De onderneming heeft rivaal MGA Entertainment een maand geleden de deur gewezen met een ongevraagd overnamebod. Een jaar geleden probeerde MGA ook al met Mattel om tafel te komen.

Nieuws over de 737 MAX laat beleggers ook weer op het aandeel van vliegtuigfabrikant Boeing letten. Een hoge functionaris van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voorspelt dat de 737 MAX voor het einde van het jaar weer in gebruik wordt genomen. Momenteel staan de kisten uit veiligheidsoverwegingen al enige tijd aan de grond, na twee vliegtuigrampen in korte tijd.

Op macro-economisch vlak bleek verder dat de inflatie in de VS in mei is uitgekomen op 1,8 procent op jaarbasis, tegen 2 procent een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 1,9 procent gerekend.

Wall Street sloot dinsdag na een schommelende sessie met zeer kleine verliezen. De Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent tot 26.048,51 punten. De brede S&P 500 ging een fractie omlaag tot 2885,72 punten en de technologiebeurs Nasdaq was vlak op 7822,56 punten.