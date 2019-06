Tata Steel Europe gaat snijden in kosten

De Europese tak van Tata Steel gaat op zoek naar manieren om kosten te besparen. De staalgigant bekijkt onder onder meer of bepaalde activiteiten gestaakt moeten worden. Dat staat in een interne mededeling, die is ingezien door het ANP. Volgens een woordvoerder van Tata Steel Nederland kan banenverlies niet worden uitgesloten.

Voor kostenbesparingen wordt ook gedacht aan gezamenlijke inkoop met het Indiase moederbedrijf en het vereenvoudigen van processen. Ook komt er een onderzoek naar de efficiëntie van alle Europese afdelingen, staat in de mededeling van topman Hans Fischer aan het personeel. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn voor de medewerkers. “Alles wat tot nu toe bekend is, staat in die brief”, aldus de zegsman.

De ingrepen moeten ervoor zorgen dat Tata Steel Europe zijn jaardoelen haalt en op eigen benen kan blijven staan, zonder investeringen uit India. Om dit te bereiken is het in “ingrijpende transformaties” gespecialiseerd Amerikaans bedrijf Alvarez & Marsal in de arm genomen.

Een directielid van die onderneming, Roger Bayly, wordt lid van het uitvoerend bestuur van Tata Steel in Europa en wordt ‘transformation director’. Fischer benadrukt in zijn mededeling dat Bayly vele jaren ervaring heeft “met complexe transformaties en het financieel gezond maken van grote industriële bedrijven als het onze”.

Tata Steel Europe omvat naast het voormalige Hoogovens in IJmuiden onder andere een staalfabriek in Wales en kleinere locaties in bijvoorbeeld België, Duitsland en Finland. Het bedrijf kampt evenals branchegenoten met dalende staalprijzen, mede door een grotere toestroom van goedkoop staal uit China door staalheffingen van de Verenigde Staten. Een beoogde fusie van de Europese staalactiviteiten met die van ThyssenKrupp, die voor kostenvoordelen moest zorgen, liep onlangs spaak.

Bij Tata Steel Europe werken circa 21.000 werknemers. In Nederland biedt Tata Steel werk aan ongeveer 10.000 mensen, van wie er 9000 in IJmuiden actief zijn.