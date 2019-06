TKH steelt de show op rustige beursdag

De toonaangevende AEX-index op de Amsterdamse beurs is woensdag licht lager gesloten. Op het Damrak was technologiebedrijf TKH een uitblinker na een verhoging van zijn doelstellingen. De meeste andere Europese beurzen eindigden ook in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars. De aandacht bleef uitgaan naar het handelsconflict tussen de economische grootmachten de Verenigde Staten en China, die aan het begraven van de strijdbijl nog lang niet toe lijken te zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent lager op 556,13 punten. De MidKap zakte een fractie tot 769,46 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,6 procent in.

TKH eindigde fier bovenaan in de MidKap met een winst van 9,9 procent. Het technologiebedrijf heeft volgens analisten van KBC Securities ambitieuze nieuwe doelstellingen uitgesproken voor de middellange termijn. Ook breidt TKH het desinvesteringsprogramma flink uit. Metalenspecialist AMG was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een min van 3,3 procent.

Grootste daler in de AEX was ArcelorMittal met een min van 2,8 procent. De staalreus wil het mes zetten in zijn tijdelijke personeelsbestand wegens overcapaciteit. KPN voerde de stijgers aan met een winst van 1,9 procent.

Axel Springer won 11,5 procent in Frankfurt. De Duitse uitgever van onder meer de kranten Bild en Die Welt wordt van de beurs gehaald door de Amerikaanse investeerder KKR, samen met de oprichtersfamilie van Axel Springer en topman Mathias Döpfner. Dassault Systèmes daalde 1,1 procent in Parijs. Het Franse softwarebedrijf neemt het Amerikaanse Medidata over voor 5,8 miljard dollar. In Brussel zakte supermarktbedrijf Colruyt 5,7 procent door een verkoopadvies van Goldman Sachs.

De euro was 1,1315 dollar waard, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 51,66 dollar. Brentolie zakte 2,5 procent in prijs tot 60,75 dollar per vat.