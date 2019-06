Jongeren beginnen steeds vaker webwinkel

Het aantal jongeren met een eigen webwinkel is explosief gestegen. In de eerste drie maanden van dit jaar was de stijging 148 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

In totaal openden 1885 jongeren (20-24) in het eerste kwartaal een webwinkel. Dat waren er een jaar eerder in dezelfde periode 760.

Volgens de KvK blijkt uit de opmars dat de groep in de leeftijd van 20-24 jaar minder bang is voor de risico’s van ondernemerschap. Ook zijn ze handiger met sociale media, werken ze vaker samen en denken ze meer in mogelijkheden. Dat blijkt ook uit het feit dat jongeren niet alleen vaker webwinkels opstarten, maar sowieso meer ondernemen. Het aantal jonge starters steeg met 30 procent tot bijna 10.000.