Verkoop pand zorgt voor winst Hudson’s Bay

Warenhuisketen Hudson’s Bay (HBC) heeft het eerste kwartaal van zijn boekjaar afgesloten met zwarte cijfers. Dat onder de streep een plus resteerde, dankt de keten louter aan de verkoop van een winkelpand in New York, wat 817 miljoen Canadese dollar (543 miljoen euro) opleverde.

HBC sloot de meetperiode af met een winst uit voortgezette activiteiten van 275 miljoen Canadese dollar. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 398 miljoen Canadese dollar. Exclusief eenmalige posten was wederom sprake van een tekort. Daar hielden kenners in doorsnee ook wel rekening mee, maar het verlies viel hoger uit dan geraamd.

Het bedrijf zag de kwartaalomzet met 3,3 procent dalen, onder meer doordat het meerdere winkels sloot. De vergelijkbare omzet viel 2,1 procent lager uit.

Een groep aandeelhouders van HBC wil het bedrijf van de aandelenbeurs halen. Daar hebben ze 1,7 miljard Canadese dollar voor over. HBC maakte eerder bekend af te willen van zijn Europese activiteiten.