‘Wall Street gaat licht hoger openen’

De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting met kleine plussen openen, na de bescheiden minnen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft voor een groot deel uitgaan naar de Amerikaans-Chinese handelsvete. Verder gingen de olieprijzen flink omhoog door incidenten met olietankers in de Golf van Oman.

China liet donderdag weten niet toe te zullen geven aan druk van de Amerikanen en te blijven vechten tot het einde in het handelsconflict met de Verenigde Staten. De Chinese vicepremier Liu He suggereerde dat Peking met extra maatregelen kan komen om de economie te stimuleren.

Twee olietankers zijn in de Golf van Oman geƫvacueerd. De tankers zijn beschadigd geraakt bij een vermoedelijke aanval. Het incident in de Golf van Oman volgt op eerdere incidenten met tankers in de Perzische Golf afgelopen maand. Volgens kenners neemt daardoor de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe.

De olieprijzen gingen tot meer dan 4 procent omhoog door het nieuws. Woensdag stonden de prijzen nog op het laagste niveau in vijf maanden. Mogelijk kunnen de oliefondsen in New York in beweging komen, zoals bijvoorbeeld ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips.

Op macro-economisch gebied werden voorbeurs gegevens gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de import- en exportprijzen in de VS.

Bij de bedrijven lijkt de maker van vleesvervangers Beyond Meat een rode opening te krijgen. De grote vleesverwerker Tyson Foods kondigde aan dit jaar met burgers van een mengsel van vlees en erwteneiwitten en vergelijkbare producten op de markt te komen.

Sport- en yogakledingmerk Lululemon Athletica staat een hogere opening te wachten, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele boekjaar. Woninginrichter RH, het voormalige Restoration Hardware, lijkt een sterke koerssprong te maken, eveneens door meevallende kwartaalresultaten en verhoogde prognoses.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,2 procent lager op 26.004,83 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,2 procent omlaag, tot 2879,84 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 7792,72 punten.