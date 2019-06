‘Airbus wil productieproces stroomlijnen’

Vliegtuigmaker Airbus lijkt het productieproces van zijn vliegtuigen onder de loep te willen nemen in een poging om de kosten te drukken. De huidige ingewikkelde structuur met productielocaties verspreid over verschillende landen moet worden versimpeld. De op handen zijnde ingreep komt van de tekentafel van operationeel directeur Michael Schöllhorn, zo meldden bronnen bij Airbus.

Nu nog worden vliegtuigen en onderdelen van Airbus, dat in 1970 ontstond door een samensmelting van verschillende Europese vliegtuigmakers, in verschillende landen geproduceerd. Dat landen als Frankrijk en Duitsland aandeelhouder zijn van Airbus ligt mede aan de basis van de huidige bedrijfsopzet. Ook heeft de Europese vliegtuigreus assemblagefabrieken in China en de VS.

Volgens Airbus-topman Guillaume Faury moet Airbus een vergelijkbaar productieproces krijgen als grote Amerikaanse rivaal Boeing dat volgens hem veel efficiënter werkt. Boeing heeft drie grote fabrieken verdeeld over twee Amerikaanse staten.