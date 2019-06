Boskalis gaat tankers Golf van Oman bergen

De Nederlandse maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis heeft opdracht gekregen voor het bergen van de twee beschadigde olietankers en hun lading in de Golf van Oman, die vermoedelijk zijn aangevallen. Dat maakte Boskalis bekend, zonder financiële details over de opdracht naar buiten te brengen.

De opdracht komt van de verzekeraars van beide schepen. De bergingswerkzaamheden worden uitgevoerd door dochterbedrijf Smit Salvage, in samenwerking met de relevante lokale autoriteiten. Het gaat om de tankers Front Altair met een lading nafta en de Kokuka Couragous met een lading methanol. De bemanningen van beide schepen werden geëvacueerd na de incidenten.

Volgens Boskalis verkeert de Front Altair nog in een zorgelijke toestand. De brand werd donderdagmiddag geblust. De bergingsoperatie wordt ter plekke uitgevoerd door een ingevlogen bergingsteam met specialistisch materieel. De Kokuka Couragous verkeert in een stabiele toestand. Donderdag is met succes een sleepverbinding tot stand gebracht waarna de bemanning weer aan boord kon. Het schip wordt momenteel naar een haven in de Golfregio gesleept.

Een woordvoerder van Boskalis zei dat er twee teams van het bedrijf naar de getroffen schepen zijn gestuurd en dat vanuit Nederland mensen met materieel naar de Golf van Oman gaan. Het gaat onder meer om meetapparatuur. ”Het redden van schepen is bergen”, aldus de woordvoerder. Hoeveel de klus uiteindelijk gaat opleveren voor Boskalis is nog niet duidelijk. Dat hangt onder meer af van hoelang de werkzaamheden gaan duren.

De Verenigde Staten zeggen dat Iran betrokken was bij de aanvallen op de olietankers. Teheran ontkent dat.