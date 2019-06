Coinbase lanceert cryptocurrency debetkaart in Nederland en vijf andere Europese landen

Cryptocurrency-handelsplatform Coinbase kondigde woensdag aan dat de Visa-debetkaart in zes andere Europese landen zal worden gelanceerd na het debuut afgelopen april in het Verenigd Koninkrijk. Met deze kaart kunnen Coinbase-gebruikers cryptocurrencies zoals bitcoin, ethereum en litecoin spenderen, in fysieke en online winkels die Visa accepteren.

Coinbase U.K. CEO Zeeshan Feroz liet in een interview weten dat het doel van de kaart is om betalingen met digitale valuta’s net zo toegankelijk en gemakkelijk te maken als het betalen met contant geld. “Je kunt boodschappen betalen met bitcoin en direct daarna koffie kopen met litecoin”, aldus Feroz.

Vanaf woensdag is de betaalkaart van Coinbase beschikbaar in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Ierland en Spanje. Feroz gaf aan dat er sinds de lancering direct enorme vraag naar de kaart is. Hij heeft geen specifieke cijfers bekend gemaakt, maar beweert dat de eerste 1000 kaarten, die Coinbase gratis aanbood, enorm snel vergeven waren.

De betaalkaart wordt geleverd als functionaliteit in een mobiele smartphone app en wordt rechtstreeks gesynchroniseerd met Coinbase-accounts. De betaalkaart is ook beschikbaar als fysieke contactloze kaart die kan worden gebruikt om geld op te nemen bij geldautomaten.

Gebruikers kunnen beslissen welke cryptocurrency ze willen gebruiken om een betaling met de mobiele app uit te voeren. In plaats van winkels rechtstreeks met crypto te betalen, rekent Coinbase gebruikers een vergoeding om fiatgeld, zoals de euro, achter de schermen om te zetten in een digitale valuta.

Start-ups, banken en techbedrijven spanningen zich steeds meer in om crypto-betalingen en -handel toegankelijker te maken. Coinbase-rivaal Binance, één van ’s werelds grootste cryptocurrency handelsplatformen ter wereld, werkt sinds eerder dit jaar samen met fintech-firma Simplex om debet- en creditcardbetalingen met crypto aan te gaan bieden.