Wel of geen ontmoeting met Xi boeit Trump niet

Het maakt de Amerikaanse president Donald Trump naar eigen zeggen niet uit of het later deze maand tot een ontmoeting komt met zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top in Japan. De Amerikaan wees op de vele extra miljarden voor de Amerikaanse schatkist die blijven binnenkomen door de hogere importtarieven.

Trump zegt open te staan voor het hervatten van handelsgesprekken met China om daarmee de handelsvete tussen de landen de wereld uit te helpen. “Als hij komt opdagen is dat prima”, aldus Trump. “Komt hij niet, dan blijven we miljarden per maand extra ophalen.”

De verhouding tussen de VS en China kregen een stevige knauw toen de importtarieven op veel Chinese goederen recent werden verhoogd. Peking betaalde met gelijke munt terug. Volgens Trump willen de Chinezen niets liever dan een deal, omdat ze vele miljarden kwijt zijn aan de hogere tarieven. Peking zei eerder geen angst te hebben voor een verdere escalatie van het conflict.