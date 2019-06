Overleg reders en Defensie om veiligheid

De koepel van Nederlandse reders KNVR voert maandag overleg met het ministerie van Defensie over de escalerende situatie in de Perzische Golf. Een woordvoerder van de KNVR bevestigt berichtgeving daarover in het AD. De branchevereniging wil graag weten van het Defensie hoe de situatie is en welke boodschap kan worden uitgestuurd naar de leden.

Afgelopen week werden twee commerciƫle schepen -de olietanker Front Altair en tanker Kokuka Courageous- in de Golf van Oman door explosieven geraakt. De reders maken zich steeds meer zorgen over de situatie in de regio na die incidenten en de oplopende spanningen.

De zegsman benadrukt dat de partijen wel vaker met elkaar praten, ook na de vele incidenten rondom piraterij en het vraagstuk of particuliere beveiligers ingezet mogen worden op de commerciƫle zeevaart. Door de oplopende spanningen in het gebied is er volgens de KNVR alle reden om nu weer om de tafel te gaan.