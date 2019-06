AEX begint met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst begonnen. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers hielden hun blik vooral gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Daarnaast bleef de aandacht uitgaan naar het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 554,04 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 772,83 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen 0,1 procent. De Duitse DAX bleef vlak.

De Europese luchtvaartsector stond onder druk na een winstwaarschuwing van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (min 9 procent). Air France-KLM was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een verlies van 4,2 procent. De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet zakten rond 3 procent.