Investeerders willen meer openheid over milieu

Een groep van 88 grote investeerders, goed voor bijna 10.000 miljard dollar aan beleggingen, richt de pijlen op dik 700 bedrijven die niet transparant genoeg zouden zijn over hun impact op het milieu. In Nederland gaat het om beursuitbater Euronext, speciaalchemiebedrijf DSM, kunstmestbedrijf OCI, Shell en Unilever.

In een speciale campagne worden de bedrijven opgeroepen om de gevraagde informatie openbaar te maken via een speciaal platform, genaamd CDP. Dat platform wordt nu al gebruikt door circa 7000 bedrijven.

“Sommige bedrijven zeggen misschien al veel in hun eigen duurzaamheidsverslagen, maar dat is niet voldoende”, zegt Emily Kreps, bestuurder bij CDP. “Beleggers en de bredere markt hebben behoefte aan transparantie in de vorm van consistente, vergelijkbare en relevante statistieken.”

Afgelopen jaren werd al op een soortgelijke manier campagne gevoerd. Toen deden er alleen nog wat minder investeerders mee en werden er minder bedrijven aangesproken. Andere concerns waartegen de actie is gericht zijn bijvoorbeeld oliegiganten ExxonMobil, BP en Chevron, webwinkelreus Amazon, autobouwer Volvo en het Russisch-Nederlandse internetbedrijf Yandex. Tot de bij het initiatief betrokken investeerders horen onder meer HSBC Global, Environment Agency Pension Fund, NN Group, KLP en Washington State Investment Board.