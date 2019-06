Prijzen voor vlees en vis lopen het hardst op

Voedingsmiddelen zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen in mei prijzen voor voeding 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was volgens het statistiekbureau sprake van de sterkste prijsstijging op jaarbasis in tien jaar tijd. Vooral voor vlees en vis moet fors meer worden betaald.

De prijzen van vlees en vis lagen in mei gemiddeld zo’n 5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat betekende voor die producten de sterkste stijging in bijna anderhalf jaar tijd. Brood en granen schommelen sinds begin dit jaar rond het hoogste prijsniveau in tien jaar tijd. Zuivel werd op jaarbasis 3 procent duurder en voor de overige voedingsmiddelen moest circa 4 procent meer worden afgerekend.

Al met al leverde voeding een stevige bijdrage aan de totale prijsontwikkeling. In tien jaar tijd werd eten in doorsnee 14,5 procent duurder. Groente en fruit spanden daarbij de kroon, met een gemiddelde prijsstijging van 20 procent. Het leven op zich, dus de kosten van alle goederen en diensten, werd in tien jaar tijd door de bank genomen zo’n 16 procent duurder.

Volgens het CBS gaat circa een tiende van de uitgaven van huishoudens op aan voeding. Een kwart van dat budget gaat op aan vlees en vis en 22 procent van het boodschappengeld is bestemd voor groente en fruit.