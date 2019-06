Autoverkopen licht omhoog in mei

Het aantal nieuwe personenauto’s dat in mei in de Europese Unie op kenteken is gezet, was een fractie hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat becijferde branchevereniging ACEA.

In totaal werden vorige maand 1,4 miljoen auto’s verkocht. Dat waren er 1120 meer dan in mei 2018, een stijging van 0,1 procent. Van de grote markten lieten Duitsland een grote en Frankrijk een bescheiden stijging zien. Daartegenover stonden dalingen in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en ItaliĆ«.

In Nederland werden 0,3 procent meer auto’s verkocht. Daarmee kwam het aantal uit op 36.830 stuks.

Volkswagen en zijn dochtermerken hadden een marktaandeel van 24,7 procent. Dat is 0,5 procentpunt minder dan in mei 2018, maar nog altijd het grootste. Het marktaandeel van PSA Peugeot Citroƫn, waar ook Opel onder valt, groeide juist naar 16,7 procent. Renault is met een marktaandeel van 11,1 procent de nummer drie in Europa.

In de eerste vijf maanden liggen de Europese autoverkopen op 6,7 miljoen, een daling van 2,1 procent. De achterstand bedroeg in april nog 2,6 procent.