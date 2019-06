Federal Reserve opent deur voor renteverlaging

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, heeft woensdag de deur voor een renteverlaging dit jaar opengezet. Dat zou de eerste renteverlaging in de Verenigde Staten in meer dan tien jaar worden. Deze keer hield de Fed de rente nog onveranderd, na afloop van een tweedaagse beleidsvergadering.

Volgens de Fed denken acht van de zeventien beleidsmakers, die samen het bestuur van de bank vormen, dat een renteverlaging dit jaar nodig is. De onzekerheden zijn toegenomen, aldus een verklaring van de centrale bank, die zich voorzichtiger uitliet over de staat van de Amerikaanse economie. De Fed blijft inkomende economische informatie nauwlettend bestuderen en zal gepast optreden om de groei te ondersteunen.

Sinds 2015 verhoogde de Fed de rente negen keer. Inmiddels staat de economische groei in de VS onder druk, vooral door de handelsspanningen met China. Daarnaast valt de ontwikkeling van de inflatie zwakker uit dan verwacht.

Er was op de financiĆ«le markten niet algemeen verwacht dat de centrale bank nu met een renteverlaging zou komen. De Fed had eerder aangegeven ”geduldig” te zijn wat betreft aanpassingen van de rente. Nu valt deze term weg uit de verklaring, wat mogelijk kan duiden op een snellere rentestap. Veel economen denken dat in juli al een renteverlaging kan komen.

President Donald Trump heeft Fed-voorzitter Jerome Powell geregeld bekritiseerd voor het niet verlagen van de rente. Volgens Trump is een renteverlaging nodig om de economie te stimuleren.

Powell zei in een toelichting op het rentebesluit dat veel bestuursleden van de Fed een renteverlaging als toepasselijk beschouwen, maar dat eerst moeten worden afgewacht hoe de economische risico’s wegen op de vooruitzichten. Binnenkort zal meer duidelijk worden over die risico’s, aldus de centralebankpresident. Daarnaast gaf hij aan zijn vierjarige termijn helemaal uit te willen zitten.

Op de aandelenbeurzen in New York werd gematigd positief gereageerd op het besluit van de Fed. De graadmeters op Wall Street gingen licht omhoog, terwijl de dollar iets aan waarde verloor.