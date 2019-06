Landelijke stakingsdag in metaal en techniek

Leden van FNV en CNV in de sector metaal en techniek gaan volgende week vrijdag 28 juni landelijk staken voor onder meer een hoger loon. Volgens de vakbonden zijn werkgevers niet ingegaan op cao-eisen binnen het gestelde ultimatum.

De meeste stakers worden verwacht in Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden. Maandag verliep een ultimatum voor een loonsverhoging van 5 procent en andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden. FNV zegt het ”ongelofelijk” te vinden dat er een staking nodig is in een sector met een schreeuwend tekort aan vakkrachten.

De cao metaal en techniek geldt voor ruim 300.000 medewerkers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid.