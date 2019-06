‘Nederlander heeft geen zin in freelancen’

Nederlandse werknemers staan er in Europa het minst voor open om te freelancen of om te werken als zelfstandige. Dat constateert loonstrookverwerker ADP op basis van onderzoek in acht Europese landen.

Bijna zes op de tien (59 procent) Nederlanders stellen niet geïnteresseerd te zijn in freelancen of zzp’en, waar dat gemiddeld in Europa ongeveer de helft van de mensen betreft. Werknemers in Italië (32 procent), het Verenigd Koninkrijk en Polen (beide 38 procent) staan er een stuk positiever tegenover.

Over de gehele linie valt volgens ADP op dat de populariteit van zelfstandig werken in heel Europa een flinke deuk heeft opgelopen. Slechts 15 procent van de Europese werknemers overweegt actief om freelancer of zelfstandige te worden. Twee jaar geleden was dit nog ruim een kwart van de werknemers.

Freelancen leek eerder sterk in opkomst, maar nu groeit bij veel mensen de behoefte aan vastigheid weer. “In sommige sectoren is freelancen als gevolg van de crisis niet altijd een vrijwillige keuze geweest”, legt algemeen directeur Martijn Brand van ADP Nederland uit.

Voor de studie zijn in totaal meer dan 10.000 mensen ondervraagd, onder wie 1400 Nederlanders.