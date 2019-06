‘Renault steunt plannen Nissan’

De Franse automaker Renault zal voorstellen van partner Nissan om de managementstructuur daarvan om te gooien tijdens de aanstaande aandeelhoudersvergadering steunen. Dat meldde de Japanse staatsomroep NHK.

Nissan wil in de nasleep van de affaire-Ghosn het interne toezicht wijzigen. Daarvoor willen de Japanners een drietal toezichtcommissies in het leven roepen. Dit moet de transparantie van het bedrijf verbeteren na de arrestatie van oud-voorzitter Carlos Ghosn, die wordt beschuldigd van financiële vergrijpen.

Renault is met een belang van 43 procent de grootste aandeelhouder van Nissan, en voor het aanbrengen van wijzigingen in het management is de steun van Fransen nodig. Eerder had Renault aangegeven zich van stemming te onthouden als managers van Renault geen plaats zouden krijgen in de comités. Naar verluidt ligt het voorstel op tafel om Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard en topman Thierry Bolloré daar nu in op te nemen.