Signify zet in op internet via licht

Verlichtingsproducent Signify gaat meer inzetten op wifi-alternatief lifi. Dat is een techniek waarmee apparaten via het licht verbinding maken met internet. De nieuwste apparatuur van Signify is fors sneller geworden. Vanaf 2020 zijn alle nieuwe armaturen van het bedrijf bovendien voorbereid om op zo’n lifi-verbinding te worden aangesloten.

Signify-innovatiedirecteur Olivia Qiu ziet lifi als een techniek die de komende jaren veelvuldig zal worden toegepast. “In bijvoorbeeld ziekenhuizen is het ideaal omdat wifi, dat met radiogolven werkt, apparatuur kan storen.” Ook is lifi volgens Qiu veel veiliger omdat apparaten binnen bereik van het licht moeten blijven. “De informatie blijft binnen de ruimte.”

Wat ook in het voordeel van lifi werkt, is de beschikbare ruimte in het lichtspectrum. De techniek kan werken met zichtbaar licht, maar zou ook met infrarood of ultraviolet licht uit de voeten kunnen. “Er is duizend keer meer ruimte in het lichtspectrum dan in het radiospectrum”, zegt Qiu.

Ze denkt dan ook dat de techniek, waarvoor Signify samen met andere bedrijven standaarden heeft afgesproken, in minder dan tien jaar de normaalste zaak van de wereld is. Voordat dat zover is moeten grote techbedrijven de techniek nog wel gaan omarmen. Nu is nog een zogeheten dongle nodig, een apparaatje dat aan de laptop of mobiele telefoon moet worden gekoppeld om de verbinding mogelijk te maken. “Maar dat moest in de beginjaren van wifi ook”, zegt Qiu.

Verder presenteerde Signify ook een nieuwe slimme lantaarnpaal. Die heeft binnenin ruimte voor onder meer zendmasten voor mobiele telefonie. Bovendien kunnen er camera’s in en aan vast worden gemaakt, ook is rekening gehouden met een scherm en kunnen er allerlei sensoren in de paal worden ingebouwd zodat bijvoorbeeld geluidsniveaus en de luchtkwaliteit in de gaten kunnen worden gehouden.