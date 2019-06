Bank of England laat rente ongemoeid

De Britse centrale bank handhaaft het belangrijkste rentetarief op 0,75 procent, zoals was verwacht op de financiële markten. Het besluit om de rente onveranderd te laten werd unaniem genomen door de beleidsmakers bij de Bank of England (BoE).

In augustus vorig jaar krikte de BoE de rente voor het laatst op, met een kwart procentpunt. De centrale bank maakt nu al langere tijd een pas op de plaats in verband met de aanhoudende onzekerheid over de brexit. Volgens de BoE zijn de risico’s op een mogelijke no-dealbrexit toegenomen en zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie verslechterd door de handelsspanningen.

De centrale bank verlaagde zijn verwachting voor de groei van de Britse economie in het tweede kwartaal. Er wordt nu verwacht dat de economie zal stagneren, terwijl eerder op een groei met 0,2 procent werd gerekend.