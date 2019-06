Goudprijs op hoogste niveau in 5 jaar

De goudprijs is gestegen tot het hoogste niveau in meer dan vijf jaar, nadat de Amerikaanse Federal Reserve heeft aangegeven bereid te zijn de rente te verlagen. Voor een troy ounce goud (31,1 gram) moest op de termijnmarkt in Singapore meer dan 1394 dollar betaald worden, het hoogste punt sinds september 2013.

De goudprijs zit al enige tijd in de lift omdat beleggers vaker veilige geachte bestemmingen zoals goud opzoeken tijdens onrustige tijden op de financiële markten, door de politieke onrust rond Iran en de handelsspanningen. De Fed heeft gezegd dat de economische onzekerheden zijn toegenomen en dat gepast zal worden opgetreden om de groei te ondersteunen. De dollar zwakte af na het rentebesluit. Daardoor wordt het voor beleggers met andere valuta goedkoper om goud te kopen, wat de prijs aanjaagt.

Kenners denken dat de goudprijs nog verder kan gaan stijgen door losser monetair beleid van centrale banken. In september 2011 bereikte de goudprijs het hoogste niveau ooit met meer dan 1900 dollar. Toen was er ook grote onzekerheid op de financiële markten.