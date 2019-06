Positieve teneur Wall Street houdt aan

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met flinke winsten geopend. Dat de Federal Reserve een dag eerder de deur op een kier had gezet voor eventuele renteverlagingen later dit jaar zorgt voor optimisme. Wel blijven oplopende spanningen tussen de VS en Iran boven de markten hangen. Zakelijke berichtenapp Slack beleefde zijn beursdebuut.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,9 procent hoger op 26.750 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 2954 punten, waarmee een nieuw record in de maak lijkt. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,2 procent aan tot 8079 punten.

De openingskoers van Slack liet vooralsnog op zich wachten. De zakelijke berichtendienst is populair bij veel bedrijven en is op de beurs terechtgekomen via een zogeheten direct listing. Bij die methode, waar Spotify eerder ook gebruik van maakte, worden geen nieuwe aandelen door banken in de markt gezet. In plaats daarvan kunnen de bestaande aandeelhouders door de nieuwe notering hun aandelen te gelde maken.

Boeing won 1 procent. De vliegtuigmaker is naar eigen zeggen met meerdere luchtvaartmaatschappijen in gesprek over bestellingen voor de 737 MAX. Eerder deze week bestelde British Airways-moeder IAG 200 stuks van het aan de ketting gelegde toestel. Dat was de eerste bestelling sinds een fatale crash met een Ethiopian Airways-vliegtuig eerder dit jaar.

De olieprijzen zaten in de lift na het nieuws dat Iran een Amerikaanse ‘spion-drone’ heeft neergeschoten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,4 procent tot 56,05 dollar. Brentolie werd 3,2 procent duurder op 63,81 dollar per vat.