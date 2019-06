Waarschijnlijk krimp economie Italië

De economie van Italië is in het tweede kwartaal waarschijnlijk gekrompen. Dat meldt het Italiaanse statistiekbureau Istat. Volgens Istat is er een ”relatief hoge” kans dat het bruto binnenlands product (bbp) dit kwartaal is afgenomen.

Italië kwam in het eerste kwartaal van dit jaar nog uit een korte recessie, nadat in de twee voorgaande kwartalen een economische krimp was te zien. De verwachting van economen voor de groei van de Italiaanse economie in het tweede kwartaal is een plusje van 0,1 procent. Istat rekent voor heel 2019 nog op een groei met 0,3 procent, met voorzichtig herstel in de tweede helft van dit jaar.