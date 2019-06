‘Lagere opening voor AEX’

De Amsterdamse aandelenbeurs zal vrijdag waarschijnlijk lager openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top volgende week. Ook blijft de blik gericht op de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

The New York Times meldde op basis van informatie van officiƫle bronnen in het Witte Huis dat de Amerikanen donderdag al in aanvalspositie waren om doelen in Iran aan te vallen, maar dat het Witte Huis de militaire actie besloot in te trekken. De militaire aanval zou een vergelding zijn voor het neerhalen van een Amerikaanse militaire drone door Iran eerder deze week.

In het Verenigd Koninkrijk nemen Boris Johnson en minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken het tegen elkaar op in de de laatste ronde van de strijd om het het leiderschap van de Britse Conservatieven en daarmee ook de functie van premier. De interne verkiezing van de Conservatieve Partij wordt uiteindelijk beslist door circa 160.000 leden van de partij. Het resultaat van de stemming wordt eind juli verwacht.

Navigatiedienstverlener TomTom heeft een nieuwe, kleinere kredietfaciliteit afgesloten. De doorlopende kredietfaciliteit van 75 miljoen euro vervangt de bestaande kredietfaciliteit die TomTom de mogelijkheid gaf tot 250 miljoen euro te lenen. De nieuwe kredietfaciliteit heeft een looptijd van drie jaar en kan tweemaal met een jaar worden verlengd.

Snellaadstation Fastned maakt vrijdag zijn debuut op het Damrak maar stelt de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen uit. Vooralsnog wordt alleen in zogeheten depository receipts gehandeld. Fastned rekende er eerder op met de uitgifte van nieuwe stukken zo’n 30 miljoen euro op te halen. Het bedrijf noemt als oorzaak de toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid met betrekking tot fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland.

De Europese beurzen sloten donderdag licht hoger. De AEX-index steeg 0,4 procent tot 563,71 punten en de MidKap won een fractie tot 771,81 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 0,4 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 26.753,17 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot een recordstand van 2954,18 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan.

De euro was 1,1287 dollar waard, tegen 1,1275 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen wat omlaag na de sterke stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 56,73 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 64,07 dollar per vat.