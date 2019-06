‘Sturing EU-top nodig voor eurozonebudget’

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno “kijkt uit naar sturing” van de Europese regeringsleiders over de eurozonebegroting. “We hebben hierover leiderschap nodig”, zei hij bij aanvang van de tweede dag van de EU-top in Brussel die voornamelijk aan de ontwikkelingen in de eurozone is gewijd. “Het is van belang dat we overeenstemming vinden over hoe ambitieus dit moet worden.”

De EU-ministers van Financiƫn van de eurolanden (Eurogroep) bereikten vorige week een akkoord over wat officieel Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC) heet, bedoeld om de eurozone beter te wapenen tegen toekomstige crises. Over de omvang en manier van financiering zijn de lidstaten echter zeer verdeeld. Nederland wil een kleine pot, binnen de Europese meerjarenbegroting. Andere landen, onder aanvoering van Frankrijk, willen een miljardenbudget dat ook via externe middelen, bijvoorbeeld Europese heffingen, wordt gevuld.

De BICC is een uitgeklede versie van het Frans-Duitse plan voor een aparte eurozonebegroting waaruit eurolanden met onverwachte economische tegenslagen worden gesteund. In het compromis ligt de focus nu op steun voor structurele hervormingen en investeringen om de concurrentiekracht van eurolanden te verbeteren.