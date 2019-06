Weken ‘tijdelijk werkloos’ door cyberaanval

Bij maker van vliegtuigonderdelen Asco Industries in het Belgische Zaventem zitten honderden medewerkers al weken verplicht thuis vanwege een cyberaanval. Het bedrijf werd op 7 juni getroffen door een aanval met zogeheten ransomware. Daardoor kwamen belangrijke IT-systemen plat te liggen en kon de meerderheid van het personeel niks meer doen.

Asco heeft een zogeheten periode van tijdelijke werkloosheid afgekondigd. Die is al een aantal keer verlengd en loopt nu tot en met vrijdag 28 juni. Het is nog steeds onduidelijk wie of wat achter de cyberaanval zit. De IT-systemen worden geleidelijk weer opgestart.

“Ik schat dat er momenteel in Zaventem al zo’n 150 van de 1000 werknemers aan de slag zijn”, zegt vakbondsman Hannes Deumes van ACV Puls. “Hoe meer activiteiten de komende dagen opgestart worden, hoe meer werknemers men uit de tijdelijke werkloosheid zal terugroepen.”

Of het personeel nog een vergoeding tegemoet kan zien is onduidelijk. De vakbonden willen dat de directie de werknemers een zekere compensatie biedt voor het verlies aan inkomsten, maar zullen hierover pas het overleg aangaan als alle problemen opgelost zijn.