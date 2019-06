Bitcoin passeert grens van 10.000 dollar

De koers van de bitcoin is in de nacht van vrijdag op zaterdag de grens van 10.000 dollar gepasseerd. De virtuele munt was de afgelopen dagen al flink in waarde gestegen. Volgens de website Coinmarketcap, die de koers van bitcoin op alle cryptobeurzen in de gaten houdt, was een bitcoin 10.166 dollar waard.

De bitcoin kreeg deze week een steuntje van het nieuws dat Facebook zijn eigen cryptomunt Libra gaat lanceren. Dat zou de acceptatie van digitale munteenheden kunnen vergroten. Ook andere virtuele munteenheden als Ethereum, Litecoin en Monero profiteren van de hernieuwde aandacht voor cryptomunten en stijgen mee.

Het koersniveau van 10.000 dollar is nog pas de helft van de hoogste koers ooit van de bitcoin. In december 2017 tikte de koers van de cryptomunt al eens de 20.000 dollar aan. In de daaropvolgende 12 maanden verloor de munt gaandeweg meer dan driekwart van haar waarde. Eind vorig jaar begon de koers weer te stijgen.