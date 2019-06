Damrak opent met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen licht omhoog. De politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran bleven zorgen voor terughoudendheid. Daarnaast werd uitgekeken naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 563,62 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 781,47 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 1,2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was de enige daler met een verlies van 0,2 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway, die promoveerde naar de AEX, won 0,3 procent, na een adviesverhoging door Morgan Stanley.