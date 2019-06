Economie groeit met 0,5 procent

De economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Dat bleek maandag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal wordt gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening. Het economisch beeld is niet veranderd, zo merkt het statistiekbureau op. De groei is vooral te danken aan de investeringen in vaste activa. De bijdrage van het handelssaldo was negatief. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 1,7 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 1,7 procent.

Met de publicatie van de tweede berekening van het eerste kwartaal van het huidige jaar worden ook herziene jaarcijfers van 2017 (definitief) en 2018 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in 2018 aangepast van 2,7 procent naar 2,6 procent. De economische groei in 2017 is niet aangepast en definitief vastgesteld op 2,9 procent.