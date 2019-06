Google pompt miljard in datacenters Nederland

Google gaat 1 miljard euro investeren in Nederland. In de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wordt een nieuw datacentrum gebouwd. Het bestaande serverpark in de Eemshaven in Groningen wordt nog verder uitgebreid, bovenop de uitbreiding daar die Google vorig jaar al had aangekondigd.

Google heeft de plannen maandag bekendgemaakt. Volgens het bedrijf levert de uitbreiding op elke locatie 1000 banen op tijdens de bouw. Als het werk klaar is, rond 2020, zullen 350 mensen werken in Eemshaven, honderd meer dan nu. Het datacenter in Hollands Kroon biedt dan plaats aan 125 werknemers. Daarnaast heeft Google ongeveer 250 personeelsleden op zijn kantoor in Amsterdam.

Sinds 2016 heeft Google nu 2,5 miljard euro in datacenters Nederland geïnvesteerd.