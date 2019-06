‘Maaltijdbezorgbedrijven kosten miljoenen’

Doordat ze maaltijdbezorgers niet in dienst nemen, maar via uitzendconstructies of als zzp’ers inhuren, kosten bezorgbedrijven de samenleving miljoenen. Dat stelt vakbond FNV, die berekende dat de bedrijven jaarlijks 28,7 miljoen euro te weinig afdragen aan inkomstenbelasting, sociale premies en pensioenopbouw.

De vakbond loopt al langer te hoop tegen de “schijnconstructies” waarmee de maaltijdbezorgbedrijven de circa 10.000 bezorgers in Nederland aan het werk zetten. Die bezorgers worden ook onderbetaald, vindt FNV. Volgens de berekeningen van de bond krijgen zij in totaal 29,5 miljoen euro te weinig.

Maaltijdbestelsite Thuisbezorgd komt volgens FNV als de minst slechte uit de bus. Dat bedrijf huurt zijn bezorgers in als uitzendkrachten voor een uurloon dat ruim 22 procent onder het minimum uit de cao Beroepsgoederenvervoer ligt. Deliveroo werkt vooral met zzp’ers die een uurloon krijgen dat daar 36,4 procent onder zit. Uber Eats scoort het slechtst met een uurloon van 5,80 euro, bijna 45 procent lager dan het cao-tarief.

FNV noemt de bezorgers “ouderwetse dagloners”. De bond wijst erop dat ze niet worden beschermd tegen ziekte of ongelukken en wil dat er regelgeving komt voor dit soort arbeidskrachten in de platformeconomie.