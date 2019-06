Ford schrapt 12.000 Europese banen

De Amerikaanse autobouwer Ford Motor schrapt 12.000 banen in Europa, maakte het bedrijf bekend. Dat is ongeveer een vijfde van het volledige personeelsbestand in het werelddeel. De meeste pijn wordt geleden in Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

Ford kondigde al eerder dit jaar een reorganisatie aan, maar brengt de informatie in stukjes naar buiten. In maart werd al duidelijk dat in Duitsland 5000 banen zouden verdwijnen. Die maken onderdeel uit van de nu genoemde 12.000.

Ford is in Europa bijzonder hard getroffen door de brexit omdat het bedrijf zwaar leunde op Groot-Brittanniƫ. Onder meer een fabriek in Wales gaat daarom dicht. Ook een assemblagefabriek in Rusland en een transmissiefabriek in Frankrijk. In Duitsland werd eerder gesproken over sluiting van fabrieken in Keulen, Aken en Saarlouis.