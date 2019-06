Rechter vernietigt boete NS voor aanbesteding

De NS hoeft toch geen boete te betalen voor machtsmisbruik bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Die acht niet bewezen dat de NS zijn machtspositie heeft misbruikt. De boete van een kleine 41 miljoen euro was in 2017 door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgelegd.

NS won in 2014 de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg met zijn dochter Abellio. Het bedrijf maakte echter gebruik van vertrouwelijke informatie over concurrent Veolia die het kreeg van een ex-directeur van dat bedrijf. Ook benadeelde NS volgens de ACM concurrenten door bruikbare informatie laat door te geven, terwijl Abellio daar wel over kon beschikken.