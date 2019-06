Tik voor bitcoin na opmars

De bitcoin kreeg donderdag een flinke tik, na een dagenlange opmars. De cryptomunt wist voor het eerst sinds januari vorig jaar de grens van 13.000 dollar te doorbreken, maar zette in de uren daarna een daling in. Inmiddels is de digitale munt nog zo’n 11.660 dollar waard.

De afgelopen dagen won de bitcoin nog tientallen procenten aan waarde, zo blijkt uit data van Coinmarketcap dat de waarde van de munt bij verschillende beurzen weegt. Onder meer de stappen van techgigant Facebook, die met zijn eigen virtuele munt libra komt, stuwden de koers. Ook andere cryptovaluta, zoals ethereum, lieten een opgaande lijn zien maar staan nu in de min. Door die relatief snelle stijging wordt gewaarschuwd voor een bubbel, net als eind 2017.