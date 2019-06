‘Centrale banken moeten brandstof sparen’

Monetair beleid van centrale banken kan niet langer de belangrijkste motor van de economische groei zijn. Overheden moeten nu bijspringen met eigen maatregelen en het doorvoeren van de nodige hervormingen. Dat schrijft de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in zijn jaarrapport.

Daarmee neemt de belangrijke financiële instelling uit Basel een krachtig standpunt in. Centrale banken als de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de afgelopen tijd juist weer begonnen met het nadenken over stappen om de economie te ondersteunen, vanwege de afzwakkende wereldeconomie en de risico’s die de handelsspanningen met zich mee brengen.

Volgens BIS-topman Agustín Carstens is het belangrijk dat centrale banken niet meteen weer vol gas gaan stimuleren, maar ook wat “brandstof sparen” om in de toekomst mogelijke tegenwind te kunnen opvangen. Als iedereen louter blijft vertrouwen op renteverlagingen draagt dat er alleen maar aan bij dat schulden nog verder oplopen. Dat moet volgens Carstens voorkomen worden.

De BIS wordt ook wel de bank der centrale banken genoemd. De instelling werd opgericht in 1930 om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Later is de BIS zich meer gaan richten op het met elkaar in lijn brengen van het beleid van de vele nationale centrale banken in de wereld.