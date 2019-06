Russen willen OPEC-afspraken verlengen

Rusland is het met Saudi-Arabië eens geworden dat het goed zou zijn om de bestaande productiebeperkingen voor de oliewinning met zes tot negen maanden te verlengen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd op de G20-top in Japan.

Daarmee reageren de olielanden op de hernieuwde druk op de olieprijzen als gevolg van de oplopende Amerikaanse olievoorraden en afzwakkende economische groei in de wereld. Poetin sprak in het Japanse Osaka onder meer met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

De leden van oliekartel OPEC en samenwerkende landen waaronder Rusland komen maandag en dinsdag bij elkaar in Wenen. Dan zullen ze de zaak nogmaals bespreken en gezamenlijk een beslissing nemen. Volgens de Saudische energieminister Khalid al-Falih zullen de afspraken waarschijnlijk met negen maanden verlengd worden, tot maart 2020. Het is volgens hem niet nodig om harder te snijden in de olieproductie dan eerder was overeengekomen.