Topman Nordea Bank volgend jaar met pensioen

De Scandinavische Nordea Bank moet op zoek naar een nieuwe topman. De huidige hoogste baas Casper von Koskull heeft aangeven dat hij eind volgend jaar met pensioen gaat.

Nordea brengt het nieuws nu al naar buiten omdat er de laatste tijd geruchten waren in de markt over een mogelijk vertrek van Von Koskull, die sinds 2015 leiding geeft aan de bank. De topman is nu 58 jaar oud. Volgend jaar september wordt hij 60 en dat vindt Von Koskull een mooie leeftijd om een punt te zetten achter zijn lange carrière in de bankenwereld.

Daarmee verliest Nordea in korte tijd twee kopstukken. Eerder dit jaar nam voorzitter Björn Wahlroos al afscheid. Nordea is, meer nog dan andere banken, bezig met een grootschalige automatisering. Er zijn tijdens de periode van Von Koskull en Wahroos dan ook vele banen geschrapt.

In 2016 deed het financieel concern tevens een fusiepoging met ABN AMRO, maar dat voorstel ketste af. Nordea kwam onlangs ook in het nieuws vanwege mogelijke betrokkenheid bij een witwasaffaire. In Denemarken vielen onderzoekende autoriteiten zelfs kantoren binnen van de bank.