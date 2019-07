Unieke klus Boskalis met vervoer cruiseschip

Boskalis gaat een enorm cruiseschip aan boord van zijn transportschip BOKA Vanguard laden en naar een werf op de Bahama’s varen. Het gaat volgens een woordvoerder van het bedrijf uit Papendrecht om een wereldprimeur.

Het cruiseschip de Carnival Vista biedt plaats aan bijna 4000 passagiers en is ruim 300 meter lang. Vanwege technische problemen met de voortstuwing van het schip moet het gevaarte voor reparatie naar een droogdok, maar dat is in de regio momenteel niet beschikbaar. Daarom wordt het schip op de BOKA Vanguard geladen en naar een werf in Freeport gebracht. Het cruiseschip blijft voor de reparaties op het schip van Boskalis, dat dus als droogdok fungeert.

Volgens de zegsman worden er vaker grote objecten vervoerd, maar is het uniek dat een cruiseschip van deze omvang wordt geladen in combinatie met het droogdokken aan boord. Hoeveel de rederij Carnival Cruise Line betaalt voor de klus is niet bekendgemaakt.

De operatie begint op 12 juli. Het dek van de BOKA Vanguard, het grootste halfafzinkbare zwareladingschip ter wereld, zakt dan tot onder het water. Het cruiseschip wordt vervolgens boven het dek gesleept, waarna het dek weer omhoog komt en het cruiseschip boven water kan worden vervoerd.

De reparatie zelf is volgens Boskalis niet heel ingewikkeld. Voor het einde van de maand kan het cruiseschip weer worden gelost en in gebruik worden genomen.