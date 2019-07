AEX naar hoogste slotstand dit jaar

De Europese beurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Daarbij sloot de AEX-index in Amsterdam op de hoogste slotstand dit jaar. Beleggers deden het rustig aan na de recente opmars en keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport later deze week. Op het Damrak ging Fagron onderuit na de verkoop van aandelen door twee grootaandeelhouders.

De AEX-index won uiteindelijk 0,5 procent tot 572,93 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 805,72 punten. Parijs, Londen en Frankfurt stegen 0,8 procent. In New York zijn de aandelenbeurzen een halve dag open. Donderdag is Wall Street gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

In de MidKap was Fagron de grote verliezer, met een min van 9,3 procent. Aandeelhouders Waterland Private Equity en Baltisse hebben de private plaatsing van zo’n 7,2 miljoen aandelen van de toeleverancier aan apotheken afgerond.

Betaalbedrijf Adyen was koploper in de AEX met een plus van 2,4 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 2,7 procent) noteerde ex dividend. Een aandeel Heineken (plus 1,3 procent) was voor het eerst meer dan 100 euro waard. De koers van de brouwer werd vooruitgeholpen door een positief analistenrapport.

Levensmiddelenconcern Unilever won 1,4 procent. Volgens Australische media houdt het bedrijf zijn bezittingen in Australiƫ en Nieuw-Zeeland tegen het licht en worden mogelijk bepaalde onderdelen verkocht.

In Londen verloor het Britse supermarktconcern Sainsbury 0,5 procent na cijfers. De Britse retailer JD Sports liet weten op koers te liggen om de winstverwachtingen te realiseren en klom bijna 3 procent.

Bayer steeg 0,8 procent in Frankfurt. Een schadevergoeding die het Duitse chemieconcern in de Verenigde Staten moet betalen in een zaak rond onkruidverdelger Roundup, valt naar verwachting lager uit. Volgens een rechter in San Francisco is het bedrag van ruim 80 miljoen dollar voor een man die zegt kanker te hebben gekregen van het middel te hoog.

De euro noteerde op 1,1278 dollar, tegen 1,1301 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 56,40 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 63,00 dollar per vat.