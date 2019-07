Boeing staat families bij na 737 MAX-rampen

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing heeft 100 miljoen dollar gereserveerd om gezinnen en gemeenschappen bij te staan die zijn getroffen door de rampen met twee van zijn toestellen van het type 737 MAX. Bij twee vliegtuigcrashes in korte tijd verloren honderden mensen het leven.

Het geld van Boeing is onder meer bedoeld voor financiƫle ondersteuning van onderwijs en levensonderhoud voor getroffen gezinnen en de economische ontwikkeling van gemeenschappen, zo meldde het bedrijf in een verklaring. De boodschap van Boeing aan de nabestaanden was de openlijkste schuldbekentenis voor de crashes door de vliegtuigmaker. Die rampen bleken te zijn veroorzaakt door een overijverig veiligheidssysteem dat de neus van het toestel naar beneden drukte vanwege een niet goed werkende sensor.

De totale kostenpost voor de afwikkeling van de rampen zal voor Boeing vele malen hoger uitvallen. Het bedrijf staan de nodige rechtszaken van onder meer nabestaanden te wachten. Ook luchtvaartmaatschappijen willen compensatie voor geleden schade, omdat de 737 MAX-toestellen al maandenlang uit veiligheidsoverwegingen aan de grond worden gehouden.